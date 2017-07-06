خليل: المصلحة الوطنية تفرض التواصل مع دمشق

كشف وزير المالية علي حسن خليل لـ«الجمهورية» أنه طلب من مجلس الوزراء تخصيص جلسة استثنائية لبحث الوضعين المالي والاقتصادي، وقال: «شددنا على الالتفاف حول الجيش وعدم السماح بخروق تؤثر على مسار عمله، وطالبنا بالتشدد أكثر في الأماكن التي تشهد تقصيراً من الأجهزة الأمنية وخصوصاً في بعلبك ـ الهرمل».

وأكّد وجوب مقاربة ملف النازحين «من باب المصلحة الوطنية التي تفرض علينا التواصل مع الحكومة السورية، ولا يجب أن يكون هناك قنوات مقطوعة بيننا وهذا الأمر لمصلحتنا قبل مصلحة الجانب السوري، خصوصاً أنّ علاقات ديبلوماسية تربط البلدين، والسفير السوري معترف به ويقوم بزيارات رسمية. فالواقع يقول إننا نعاني أزمة كبيرة اسمها ملف النازحين ويجب البحث في كل السبل لمعالجتها».

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