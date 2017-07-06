أبو الغيط: الربيع العربي هو أقسى شتاء مر على أمتنا منذ ألف عام

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك قوى تتدخل على الأرض العربية وإن هذه القوى يسعدها ما يجري على الأرض العربية.

وقال أبو الغيط في مقابلة مع قناة RT في معرض حديثه عن الربيع العربي: “ساهمنا في تدمير أوضاعنا (العربية) بأيدينا وبدعم من القوى الخارجية..”، لكنه اوضح انه لا يلوم الشارع العربي قائلا: انه كانت هناك آمال وأهداف ومثاليات غير قابلة للتحقيق الفوري”. واشار إلى أن “هناك من كان يرغب في تحقيق طموحات”.

وأضاف “سمينا عمليات التدمير تلك بالربيع، وهو ليس بربيع، بل أقسى شتاء مر على العرب منذ ألف عام”. وقال “ألوم مَن وقع في شراك دبره الأجنبي لنا”.

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