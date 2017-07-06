الجيش السوري يفتك بداعش في هذه المناطق

قضى سلاح الجو في الجيش السوري على العشرات من تنظيم داعش ودمر مقراتهم باستهداف تجمعاتهم وتحركاتهم شمال جنى العلباوي بريف حماة الشرقي وجنوب غرب حميمة بريف حمص الشرقي.

كما استهدف سلاح الجو عناصر ومواقع التنظيم في جنوب بير أبو كبرى – جنوب محطة الفهدي – شمال الزملة بريف الرقة الغربي، كذلك في الثردة – البغيلية – التيم – الجنينة – حويجة قاطع – الحويقة – الحميدية في دير الزور.

وفي جبهة شرق العاصمة السورية دمشق قال مراسل الحدث نيوز إن الجيش السوري استهدف بسلاح المدفعية الخطوط الخلفية لجبهة النصرة في مثلث عين ترما جوبر.

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