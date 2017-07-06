كفانا تكاذباً بشأن النازح السوري في لبنان

حين دخلت سوريا الى لبنان في منتصف سبعينيات القرن الماضي بالتوافق مع الأميركيين، نجحت الى حد ما في وقف بعض الحروب الداخلية، واشتبكت مع إسرائيل دفاعا عن لبنان وعن دورها فيه. لكن اللبنانيين المحترمين والصامتين رأوا أيضا اذلالا يمارس ضدهم على الحواجز السورية، وطبقة من مافيات الفساد والمال والنهب تنشأ بدعم من المسؤولين السوريين وتتولى شؤون العباد والبلاد. جزء أساسي من هذه الطبقة الفاسدة هي التي سرعان ما انقلبت على سوريا بمجرد ضعفها وخروجها من لبنان، وجزء منها أيضا سهّل دخول السلاح والمسلحين لمقاتلة النظام السوري في خلال السنوات الست الماضية.

كان الضباط السوريون اثناء دخولهم الى لبنان قد تربوا على عقيدة عروبية مناهضة لإسرائيل، وكانوا متواضعي الحال والتصرف، وصاغ الرئيس الراحل حافظ الأسد بدقة صائغ المجوهرات القوات المسلحة السورية لتبقى متمامسكة وموالية للدولة التي يقودها وقادرة على الدفاع عن الوطن. لكن سرعان ما أفسدت بيروت بعضهم خصوصا حين شاهدوا الفروقات الاجتماعية والمالية بينهم وبين الضباط اللبنانيين، ولكن أيضا حين وجدوا مدينة مفتوحة على كل شيء، وأن كل شيء فيها مباح وسهل ( من حرية وفساد ونساء ومال) ويمكن أن يحقق الضابط او العسكري فيها او في مناطق لبنانية اخرى مكاسب مالية كبيرة ويصبح سيد الناس وآمرهم وهم يقبلون بكل الذل.

يمكن القول بأن جزءا كبيرا من المنتفعين والانتهازيين السياسيين اللبنانيين، أفادوا من هذا الوضع كثيرا، فباعوا كراماتهم وضمائرهم، لشراء منصب هنا وموقع هناك في مجتمع مريض بالمظاهر والمناصب. هؤلاء الانتهازيون النفعيون كانوا في طليعة من انقلب على سوريا حين ضعفت وخرجت من لبنان، بينما نجد مثلا ان حزب الله او الحزب السوري القومي الاجتماعي وشخصيات وفعاليات لبنانية كانت متضررة لفترة طويلة من الوجود السوري في لبنان، هي التي دافعت عن سوريا في مواجهة الإرهاب ووقفت الى جانب النظام مع كل ما كلفها ذلك من انعكاسات داخلية.

ركبت بين لبنان وسوريا في سنوات ما قبل الحرب، وخصوصا قبيل وصول الرئيس بشار الأسد الى السلطة، مجموعة من السياسيين اللبنانيين والسوريين، أفادت ماليا وسياسيا، وأساءت أكبر إساءة لتلك العلاقات ذلك ان اللبناني صار يشعر بأن السياسيين اللبنانيين الذين يسرقون لقمة عيشه ويذلونه هم صناعة أولئك السياسيين السوريين، والسوري راح يشعر بأن هذه الطبقة التي تفيد كثيرا من المال ( خصوصا بعد تولي الرئيس الشهيد رفيق الحريري شؤون الحكومة) خطيرة على سوريا نفسها وعلى النظام ذاته….. آنذاك اختار بشار الأسد الوقوف الى جانب الرئيس اميل لحود رغم كل الضغوط الهائلة الاميركية والفرنسية والتي أثمرت القرار ١٥٥٩. انهارت العلاقات وحصلت القطيعة. وصارت مشكلة هؤلاء الانتهازيين، ان بشار الأسد أبعدهم وأراد التأسيس لعلاقة جديدة مع لبنان ومع شخصيات وأحزاب لبنانية اخرى

بالمختصر لم تكن تجربة سوريا في لبنان ناجحة، وانما أساءت الى البلدين، تماما كما أساء بعض الفلسطينيين لقضيتهم وللبنان حين انحرفوا عن النضال الحقيقي وقرروا جعل لبنان مقرا وليس ممرا وراحوا ينصبون فيه الحواجز ويسألون اللبناني عن هويته ويذلونه. ( قبل الدخول السوري وفي أوله) .

الآن تم استبدال الحواجز السورية والطبقة الفاسدة من بعض الضباط، بمناظر أخرى يعتقد بعض السذّج اللبنانيين والسوريين وغيرهم، انها تختصر قضية النازحين.. فلو وقفت عند أي إشارة سير، او أي زاوية او منعطف أو امام أي مقهى أو محل، ستجد نساء وفتيات صغيرات السن، واطفالا بعمر الورود، يمدون الايادي، او ينقرون على زجاج السيارات، أو يصيحون بالتكبير أمام المقاهي بغية الحصول على لقمة العيش….. عكست تلك المشاهد من التسول صورة اعتقد البعض أنها تختصر المشهد كاملا، وقرروا مثلا عدم الانتباه الى رؤوس الاموال السورية الكبيرة التي جاءت الى لبنان، او الى الطبقة المتعلمة ورجال الأعمال والمثقفين والعائلات الكثيرة الغنية او المتوسطة الحال التي اشترت شققا فخمة او سكنت الفنادق الجميلة والمناطق الراقية في لبنان…صارت العنصرية ضد كل السوريين، ولم يقصر بعض السوريين بارتكاب جرائم والاعداد لعمليات إرهابية….

نحن اذا أمام مشهدية خاطئة وخطيرة وتغرر بالسذّج من الناظرين اليها، فنسمع الذين أفادوا سابقا من الطبقة السورية اللبنانية الفاسدة، يطالبون بعدم فتح علاقات مع سوريا، ولا يهمهم أن يبقى النازح في أوضاعه الصعبة، ويريدون حل المشكلة عبر الامم المتحدة وليس بالتواصل المباشر..

دعونا نقول بعض الحقائق :

أولا ان التواصل مع سوريا ليس مسالة كرامة او انعدام كرامة. المصالح هي الأساس. نذكر مثلا أن الرئيس سعد الحريري الذي سارع الى اتهام النظام السوري بقتل والده، لم يتردد في الذهاب لاحقا الى سوريا ومصافحة الرئيس بشار الأسد والنوم ليلة في دمشق . تماما كما فعل غيره ممن كالوا الشتائم للرئيس الاسد ثم ذهبوا يعتذرون لاحقا……

ثانيا : ان عددا كبيرا من الشخصيات السياسية اللبنانية التي كانت في مواقع وزارية ونيابية عبر اذلال النفس للسوريين سابقا، ونزلت الى الساحات العامة تطالب برحيل السوري، هي نفسها التي كانت قبل شهرين من ” ثورة الأرز” فقط تتسابق على الذهاب الى السفارة السورية احتفالا بالعيد الوطني، ما اضطر السفير علي عبد الكريم علي الى استئجار مكان كبير ليتسع لكل المخلصين الحقيقيين والمنافقين المندسين بين صفوف المهنئين. هؤلاء المنافقون سيسارعون قبل المخلصين الى سوريا حين يرون ان الظروف تحسنت… ولدي معلومات عن رسائل بعثت الى دمشق قبل فترة في هذا الاتجاه، كما ان كلام السفير الاميركي السابق في سوريا روبرت فورد عن أن الأسد ربح، دفع كثيرين لتغيير موقفهم والتواصل المباشر مع روسيا لتسهيل العبور الى علاقة مع سوريا.

ثالثا : ان من يرفض فتح العلاقة المباشرة حاليا مع سوريا، انما يخبيء رأسه في الرمال كالنعامة. فالعلاقة قائمة والتنسيق قائم بين القوى الأمنية عند الحدود ولكن أيضا من خلال مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم. كما ان عددا من الوزارات يتعامل بطرق مختلفة مع سوريا. لكن المشكلة ان لبنان المنقسم على بعضه. يريد قسم منه فتح العلاقة لتحسين موقعه الداخلي وقسم منه يرفضها لتحسين موقعه الداخلي …التكاذب سيد الموقف

رابعا :ان النزوح السوري حصل الى لبنان، بسبب تآمر اللبنانيين على بعضهم، فكل طرف كان يريد تسهيل عبور النازحين لاسباب سياسية وأمنية تتعلق به وليس حبا بالنازح السوري الفقير والمقهور والهارب من أتون الحرب…قلة فقط هي التي كانت تريد رد الجميل لسوريا ولناسها بعد ان احتضنت اللبنانيين في بيوتها في اعقاب حرب ٢٠٠٦ .

كانت النتيجة ان وصل عدد النازحين الى نحو مليوني شخص أي نصف الشعب اللبناني تقريبا، فصار البكّاؤون يشكون من هذا الثقل، وحصلت مشاكل أمنية خطيرة، ويجري حديث عن خلايا إرهابية، فلم تجد بعض المناطق اللبنانية سوى رفع شعارات ويافطات تمنع تجول السوريين ابتداء من ساعات الليل الاول حت الصباح .

كل الدول المجاورة لسوريا نظمت مسالة النزوح الا لبنان….. وكل الدول عرفت كيف تتعامل مع الامم المتحدة ومفوضية اللجوء الا لبنان ….

خامسا: تبين من خلال الانتخابات الرئاسة الأخيرة، ان معظم النازحين السوريين في لبنان مؤيدون للأسد. اضطر السفير علي عبد الكريم علي الى تمديد الانتخابات يومين لاستقبال جحافل النازحين…. ما يعني أن عودة هؤلاء الى كنف الدولة السورية سهل جدا اذا حصل تنسيق فعلي وتم تأمين أماكن لائقة بعودة النازحين… أما ان لم يعودوا فهم سيبقون رهنا باشارة الدولة السورية للعودة او البقاء .. ولا احد يعرف كيف يمكن للظروف ان تتغير ..

اسمحوا لي أخيرا ان أقول التالي : ان الانتهازيين الذين أفادوا من الوجود السوري في لبنان، هم انفسهم الذين كانوا في طليعة من ناهض سوريا حين ضعفت، وهم أنفسهم من سيكون في طليعة قوافل من سيذهب الى سوريا للمصالحة، لان مصالحهم الكبيرة تقضي بتغيير المواقف مع تغيير الرياح … اليسوا هم انفسهم من ناهض حزب الله وطالب بخروجه من سوريا والقائه سلاحه، ثم ذهب للتنسيق معه لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقانون الانتخاب وغيره…..

أعتقد ان الرئيس ميشال عون سيفاجيء الجميع، واعتقد أننا سنشهد قريبا جدا عودة شيء من العلاقات السورية اللبنانية تحت شعار حل مشكلة النازحين وترتيب مسائل الحدود خصوصا ان بعض الإرهابيين سيهربون الى لبنان …..

ثقوا بما أقول : سنرى الانتهازين في طليعة من سيبدأ بالترويج لعودة العلاقات التي لم تنقطع أصلا ، والا فماذا يفعل السفير السوري في لبنان وهو ناشط ورابط لعلاقات كثيرة، ويعرف قبل غيره كم انتهازي سابق يريد ان يصبح انتهازيا لاحقا ومستعد لكل التنازلات …

كفانا كذبا على بعضنا البعض ، ولنعمل جميعا على حفظ كرامة النازح المقهور وتسهيل عودته اذا كنا فعلا مخلصين للبناني وحريصين على سوريا . واذا كانت ” ثورة الأرز”قد قامت لترحيل ٢٠٠ الف سوري، فقد عاد مكانهم مليونين …..

كفانا تكاذبا، ولنفتش عن مصلحة لبنان كما تفعل دول العالم، ومصلحته تكون عاجلا أم آجلا بعلاقة ( مع كرامة واستقلالية القرار ) مع سوريا، وليس علاقة ذل كما كان الواقع سابقا……

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