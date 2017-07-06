بالفيديو: الطيران الحربي يبيد أرتال لـ “داعش” في دير الزور

وذكرالإعلام الحربي أنه “تم استئناف العمليات الهجومية من قبل وحدات من الجيش العربي السوري وقوات حزب الله شرقي حمص”.

كما قام بنشر فيديو يظهر اقتحام قوى الفيلق الخامس بمساندة سلاح الجو السوري والروسي مواقع للمسلحين على جبهتين مختلفتين بالقرب من محطة “تي 3”.

وعلق “الإعلام الحربي” على الفيديو بأن “هذه مشاهد سيطرة الجيش والحلفاء على عدد من التلال الحاكمة في محيط تلة الرمامين بريف تدمر الشرقي”.