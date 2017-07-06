ما سر الحركة النشطة التي يشهدها مرفأ طرطوس هذه الايام؟!

شهد مرفأ طرطوس حركة ملاحية نشطة وتقوم اليوم 6 بواخر بتفريغ حمولاتها من الذرة والقمح والسكر والحديد والسماد وتوجد باخرتان قيد الانتظار لدخول المرفا وتفريغ حمولاتهما من مختلف أنواع البضائع.

وأشار مدير عام شركة “مرفأ طرطوس” الدكتور المهندس “نديم علي حايك” إلى أن الايرادات الانتاجية المحققة للشركة العامة لمرفأ طرطوس خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 4 مليارات و806 ملايين و575 ألف ليرة سورية فيما بلغ اجمالي الحركة الملاحية لنفس الفترة 1 مليون و961 الف طن من مختلف أنواع البضائع.

ولفت إلى أن عدد السفن القادمة والمغادرة التي أمت المرفأ خلال نفس الفترة وصلت إلى 252 سفينة وعدد الحاويات الى 7696 حاوية.

يشار إلى أن الايرادات الانتاجية المحققة للشركة العامة لمرفأ طرطوس خلال العام الماضي وصلت إلى 9 مليارات و202 مليون و578 ألف ليرة سورية فيما بلغ إجمالي الحركة الملاحية لنفس الفترة 2 مليون و900 ألف طن من البضائع وعدد السفن القادمة والمغادرة التي أمت المرفأ وصلت إلى 466 سفينة وعدد الحاويات إلى 17636 حاوية.

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