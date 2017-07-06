تفجير إرهابي في حماة.. ما علاقة الرئيس السوري؟

تحدث نشطاء سوريون موالون للدولة السورية عبر صفحاتهم الشخصية في فيسبوك عن سماع دوي انفجار هز بلدة مصياف، ليتبين فيما بعد وبحسب ما أورد بعض النشطاء أنه ناجم عن تفجير إرهابي في كراج الإنطلاق في البلدة التي تقع بريف حماة.

وأفادت مصادر ميدانية عن ارتقاء شهيدين وتسعة جرحى بتفجير إرهابي بحزام ناسف في كراج مصياف.

وأكدت المصادر أن التفجير الإرهابي وقع في كراج الإنطلاق (أي كراج مصياف ضمن مدينة حماة)، ولا يوجد اي شيء ضمن مدينة مصياف.

ورأى بعض النشطاء بحسب مارصد الحدث نيوز من صفحاتهم أن التفجير الإرهابي يأتي كرد فعل على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لمدينة حماة وتأدية صلاة عيد الفطر داخل أحد جوامعها.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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