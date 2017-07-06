أعنف المواجهات تندلع الآن بين الجيش السوري والنصرة

أكدت المصادر الميدانية أن الجيش السوري يخوض أعنف المعارك في مثلث عين ترما جوبر، في حين أفادت مصادر أخرى عن أن وحدات الإقتحام للجيش وسعت نطاق سيطرتها في المثلث المذكور ودخلت نقاط متقدمة للمسلحين الذين تراجعوا إلى نقاط خلفية تحت ضربات الجيش المكثفة.

وعلم الفحدث نيوز أن الجيش السوري فرض سيطرته على عدة كتل أبنيه تمتد من جسر زملكا إلى خلف جامع أهل الصفا باتجاه عين ترما و كتل أبنيه مجمع شميني لاند مقابل أسوق الخير.

إلى ذلك دك الطيران الحربي بغارات مكثفة مواقع تنظيم داعش شرقي تدمر في مدينة السخنة ومنطقة الطييبة وبمحيط مخفر شرطة هرابش على طريق السخنة دير الزور، وبحسب المصادر فقد تم استهداف تجمعين للتنظيم في السخنة وتم تدمير مستودع من الذخيره في منطقة الطيبة، في حين تدمير عدد من الأليات على طريق السخنة دير الزور.

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