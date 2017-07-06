الرئيس عون: مستمرون بالعمل لتعزيز الاقتصاد

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله، رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه مع وفد مجلس الإدارة الجديد المنتخب الأسبوع الماضي على “استمرار العمل لتعزيز الاقتصاد اللبناني لمواجهة انعكاسات تراكم الأزمات الإقليمية والدولية، لافتا إلى التحسن الذي طرأ على ميزان المدفوعات خلال الأشهر الستة الماضية، ما يمكن أن يرفع نسبة النمو وفق تقديرات البنك الدولي”.

وأمل الرئيس عون في “أن نتمكن قريباً من الخروج من انعكاسات هذه الأزمات وذيولها، وإحراز تقدم في نسبة النمو تكون مشجعّة”.

من جهته، أوضح طربيه أن القطاع المصرفي هو حليف العهد وشريك في نجاحه مؤكدا على دوره الإيجابي في تعزيز الاقتصاد اللبناني وقطاعات الإنتاج.

وركز رئيس جمعية المصارف على الميزات التي يتمتع بها لبنان لاسيما في مجال التنافسية نظرا لوجود مبادىء وقوانين توفر مقومات النجاح للقطاع المصرفي اللبناني، معربا عن أمله في أن يتحقق في عهد الرئيس عون تقدم في الملف الاقتصادي بعد النجاحات التي تحققت أمنيا وسياسيا.

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