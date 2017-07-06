جعجع يعلن الحرب على “حماة الديار”

صدر عن حركة حماة الديّار البيان التالي:

تقدّم رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بدعوى قضائية على رئيس حركة حماة الديار “رالف الشمالي” بجرم القدح والذم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشر مؤخراً عبر صفحته الخاصة، اشارات حول الاحكام الصادرة بحق جعجع نتيجة تورطه بجرائم بحق اللبنانيين عامةً والمسيحيين خاصة والمعروفة لدى الجميع.

وبدل ان يقوم جعجع المتفلت بقوة “العفو العام” من تنفيذ الاحكام الصادرة بحقه عن المجلس العدلي وآخرها في 25 حزيران 1999 بجرم اغتيال الرئيس رشيد كرامي واخرى والتي خفضت الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة، يلجأ بطريقة مستفزة الى نفس القضاء الذي اصدر احكامه عليه بغية اسكات الالسنة الناطقة بماضيه الدموي، محاولاً طمس الحقائق، عبر الاستعانة بدعاوى “كم الافواه” التي لن تزيل حبر التاريخ.

وازاء المبالغة في هذه الوقاحة، وكون اسباب الدعوى تتجاوز الكتابات التي لم تخرج عن سياق ما ادين سمير فريد جعجع به وترتبط بنشاط “حركة حماة الديار” ودورها المتنامي، لا نجد في الرد وسيلة افضل من عبارة “إذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ”.