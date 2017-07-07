قريباً.. الحسم في جرود عرسال !

علمت “الأخبار” أن “ساعة الحسم في عرسال اقتربت كثيراً، بعد انتهاء مهلة “عرض” الذي قدّمه الأمين العام لحزب اللهالسيد حسن نصر الله للمسلحين، في أيار الماضي، بضمان أي تسوية لإنهاء ملف الجرود. وفي المعلومات أن الاستعدادات لتطهير ما تبقّى من الجرود من إرهابيي “جبهة النصرة” و”داعش” اكتملت، في انتظار تحديد قيادة المقاومة الساعة الصفر.

وفيما لم يتضح بعد أي دور سيلعبه الجيش اللبناني المنتشر على بعض تخوم عرسال، علمت “الأخبار” أن حزب الله سيعمد، بعد انتهاء المعركة، الى تسليم المناطق المحررة للجيش على غرار ما جرى في مناطق السلسلة الشرقية لتكون في عهدة الدولة اللبنانية، وبما يتيح لمقاتلي الحزب التفرغ لجبهات أخرى.قرار الحسم جاء بعدما وصلت وساطة “سرايا أهل الشام” (تضم فصائل عدة في منطقةالقلمون الغربي) مع “جبهة النصرة” إلى طريق مسدود، مع رفض الأخيرة كل الطروحات التي قُدِّمت لإخلاء الجرود، ومن بينها اتفاق إجلاء مشابه لما حصل في مناطق سوريّة عدة مع مسلحين تم تأمين ممرات آمنة لهم إلى إدلب، أو الدخول في مصالحة مع الدولة السورية، أو حتى إلقاء السلاح و”ذوبان” المسلحين بين المدنيين.

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