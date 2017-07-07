خطر “جرود عرسال” لا يزال ماثلاً

كشفت مصادر أمنية لـ”الأخبار” أن المخاطر المتأتية من بقاء الوضع على حاله في جرود عرسال “كبيرة جداً، وهذا ما بيّنه تفجير أربعة انتحاريين أنفسهم بعناصر الجيش أثناء دهم مخيمين للنازحين في عرسال الأسبوع الماضي”.

ولفتت إلى أن “الخطر من الجرود على الداخل اللبناني لا يزال ماثلاً”، مشيرة إلى إحباط مخطط لتفجيرات في بعض المناطق اللبنانية في شهر رمضان الماضي.

واستبعدت المصادر أي انعكاسات للمعركة المتوقعة في جرود عرسال لتطهيرها من داعش والنصرة، على الداخل اللبناني “لأن الجميع باتوا مقتنعين بضرورة طي هذا الملف وإنهاء مخاطره الأمنية”.

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