هل تنتقل “حماس” من قطر إلى بيروت ؟

كشفت أوساط قيادية بارزة في محور المقاومة وعلى اطلاع على تطور العلاقة بين إيران و “حماس” من جهة وبين حزب الله و “حماس” من جهة ثانية أن “التباعد القطري- السعودي الأخير ومحاصرة “حماس” في العالم العربي والإسلامي من قبل السعودية والإمارات ومصر وحماس وقياداتها أيضاً ملاحقون من “السي أي أيه” والموساد، دفع بقيادة الحركة إلى التنسيق أكثر مع إيران وقوى المقاومة لحماية ظهر الفصيل المقاوم وعدم استفراده”.

ولفتت الأوساط في حديث إلى “الديار” إلى أن انتقال قادة “حماس” من قطر إلى بيروت والمقصود بقيادة الصف الأول لأن حماس وقيادة الساحة اللبنانية موجودون أصلاً في بيروت، لم يبت بعد وليس مطروحا “جديا” حاليا، فقطر لم تقل كلمتها في هذا الشأن وليست مستعدة للتخلي عن علاقتها الاستراتيجية مع “حماس” و”الإخوان المسلمين” وهي حركة غير إرهابية وإسلامية وتقاوم العدو الصهيوني”.

وأشارت الأوساط إلى أن “تقارب إيران وقطر وإيران وحماس عزز من حضور حماس داخل المخيمات وخصوصا في عين الحلوة، حيث ظهر تفتح بمظهر القوة العسكرية المتهالكة وغير القادرة على التصدي لعصابات التكفيريين ومربعاتهم الامنية فاتهمت “فتح حماس” و”عصبة الأنصار” والقوى الإسلامية الأخرى بدعم عصابة الإرهابي بلال بدر من “تحت الطاولة” ومنعت هذه القوى فتح من تحقيق “انتصار” عسكري على جماعة بلال بدر بل خرجت فتح أكثر ضعفا وتهالكاً لصالح تكريس “الأمن بالتراضي” والتسليم بوجود مربعات أمنية لمطلوبين للدولة اللبنانية”.

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