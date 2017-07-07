هذا الأمر “خطّ أحمر” بالنسبة للجيش !

كشف مرجع أمني لـ”الجمهورية” إنّ “الجيش لن يتأثر بكلّ الأصوات التي تَصدر من هنا وهناك بقصد التشويش على المهمات التي ينفّذها وفي حماية وصونِ الاستقرار الداخلي وأمن البلاد، وخصوصاً العملية الاخيرة في منطقة جرود عرسال ضد المجموعات الإرهابية”.

وأوضح المرجع “أنّ الأمن هو الأولوية الأولى والأخيرة والدائمة بالنسبة إلى الجيش، وسيقوم بكلّ ما عليه في هذا الاتجاه ولن يثنيَه عن ذلك شيء».

وأضاف “إنّ الجيش مستمر في حملته ضد الإرهاب، وفي الحفاظ على الامن والاستقرار مهما كلّفه ذلك من اثمان”.

وكشف “إنّ الالتباسات التي اثيرَت بالتزامن مع العملية العسكرية في منطقة عرسال ستتّضح عبر تقرير مفصّل يُنشر قريباً”.

ولفت إلى “أنّ اللقاءات التي حصلت بين قيادة الجيش ومسؤولين أمميين وسفراء، والاتصالات التي جرت تخلّلها عرضٌ من القيادة لتفاصيل الوضع على ارض المعركة وكيف كان قرار الجيش التمييز بين المدنيين والارهابيين، وهذا الامر بالنسبة الى الجيش بمثابة خط احمر بعدم المسّ بالمدنيين، على رغم انّ الارهابيين يستغلّون المدنيين ويَحتمون بهم”.

وأشار المرجع إلى أنّ السفراء “أثنوا على دور الجيش ونوّهوا بأدائه في محاربة الإرهاب واكّدت القيادة العسكرية انّها تعتمد الشفافية في كل عمل تقوم به، وأولويتُها تبقى دائماً أمن لبنان وحفظ استقراره وحماية المدنيين وعدم المسّ بهم”.

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