الإمارات: لا مكان في الخليج لمن يعادي سلمان

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن لا مكان في الخليج لمن يعادي السعودية وعاهلها سلمان بن عبد العزيز.

ووجه الوزير الإماراتي من جديد انتقادات حادة لسياسات قطر “الطائشة” ولـ”أوهامها” في تحقيق انتصارات إعلامية، واستبدال الجار بالمال.

واتهم قرقاش في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الدوحة مجددا بالتآمر، وبأن سياساتها ألحقت الضرر بـ”البحرين والسعودية ودولا عربية عديدة”

إلا أن الوزير الإماراتي بالمقابل رأى في تركيز “الدفاع باللغة الإنجليزية” في هذا البلد على عدم دعمه لجماعة الإخوان المسلمين وجبهة النصرة، “خطوة إيجابية”، تمنى أن تُنفذ.

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