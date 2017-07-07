جريمة مروعة تهزّ اللاذقية !

في الرابع من شهر تموز الجاري، كان منتجع الشاطئ الأزرق بمدينة اللاذقية في سوريا، مسرحا لجريمة مروعة، دفعت ثمنها سيدات قصدن البحر لمواجهة الحر، فيما لم يرحم المجرم جنين إحداهن، ليقتله وهو في بطن والدته أيضا.

وفي تفاصيل الحادث، أكدت مصادر إعلامية أن القاتل دخل إحدى الشقق السياحية مسلحا بسلاح أبيض، بهدف السرقة، ظنا منه بأن الشقة السياحية فارغة، ولكنه اصطدم بوجود سيدتين داخل الشقة.

وأقدم القاتل مباشرة على طعن السيدة الأولى في بطنها، قاتلا الجنين الذي بداخلها، ثم انتقل إلى السيدة الأخرى، وطعنها عدة طعنات، توفيت إثرها على الفور، ثم هرب من المكان، وبعد توافد بقية العائلة إلى الشقة، تم استدعاء سيارة إسعاف، فتم نقل الأم الحامل إلى المشفى على وجه السرعة، إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات قليلة.

وبحسب الموقع المذكور أعلاه، فشل الفرع الأمني الجنائي في مدينة اللاذقية في إلقاء القبض على المجرم القاتل.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

