فضل الله: دورنا في إنجاز قانون الانتخاب كبير

أكد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله أنه “لا عذر بعد اليوم للمواطن بعدم محاسبة أعضاء مجلس النواب حتى يتنبه الأعضاء بعد أربع سنوات أن هناك مواطن يحاسب خصوصا في ظل قانون الإنتخاب الجديد”، لافتاً إلى أن “القوى السياسية تعيد حساباتها قبل الإنتخابات”.

وفي حديث إذاعي قال فضل الله “عندما ذهبنا إلى قانون الإنتخاب على أساس النسبية كنا نعلم أننا ممكن أن نخسر على مستوى بعض المقاعد ولكننا نربح على المستوى الوطني لأننا نرى إلى الأمام”، كاشفا أنه “في إحدى جلسات الحوار مع تيار المستقبل أكدنا أن من يفوز في الإنتخابات هو ممثل للشعب”، لافتاً إلى أن “دورنا في إنجاز قانون الانتخاب كبير جداً وهو إنجاز لكل اللبنانيين”.

وأوضح فضل الله أن “المعايير التي وضعناها لقانون الانتخاب تم الأخذ بجزء كبير منها “.

إلى ذلك، لفت فضل الله إلى أن “هناك قراراً بإحالة ملف الكهرباء إلى إدارة المناقصات التي ستدرسه وتحيله الىمجلس الوزراء الذي سيتخذ قراره فيه”، مشدداً على اننا “نريد كهرباء وفق آليات لا يكون في التباس ونسعى من خلال مجلس الوزراء الى ذلك”.

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