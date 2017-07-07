إغلاق أجواء المياه الدولية بمحاذاة سوريا.. والسبب ؟!

أعلنت القوات الروسية صباح اليوم إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط بمحاذاة المياه السورية وأخطرت أجهزة الملاحة في حوض المنطقة بمناورات ستجريها هناك حتى الـ18:00 بتوقيت موسكو.

النشرة التي عممتها الجهات الروسية المعنية على أجهزة الملاحة الجوية والبحرية تضمنت إحداثيات منطقة المناورات، موضحة أن التشكيلات العسكرية الروسية ستستخدم الذخيرة الحية في المناورات التي ستجريها في المتوسط.

يشار إلى أن القوات الروسية في سورية وشرق المتوسط كانت قد أغلقت أجواء المنطقة المذكورة الأربعاء الماضي، وذلك لمناورات مشابهة لتدريبات اليوم، أعقبتها حينها ضربة جوية نفذتها قاذفات “تو-95” الاستراتيجية لمواقع “داعش” في محافظتي حمص وحماة السوريتين.

كما سبق للقوات الروسية وأغلقت المنطقة المذكورة منذ الـ18 حتى الـ30 من الشهر الماضي، حيث وجهت السفن الحربية الروسية في الـ23 من الشهر المذكور ضربة إضافية موجعة للدواعش في سورية، مستخدمة صواريخ “كاليبر” المجنحة عالية الدقة.

وأيضاً أغلقت القوات الروسية المنطقة المشار إليها حينما ضربت مواقع “داعش” من فرقاطة “الأميرال ايسين”، وغواصة “كراسنودار” بصواريخ “كاليبر”.

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