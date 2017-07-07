مصر.. هجوم دموي يستهدف الجيش في رفح

قُتِلَ وجرح نحو 26 عسكريّاً بينهم قائد برتبة عقيد، في هجوم على حاجز أمني بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصريّة الجمعة.

مصادر أمنيّة مصريّة، ذكرت أنّ مسلّحين هاجموا نقطة تجمّع لقوّات الجيش في قرية البرث بمدينة رفح.

وأشارت المصادر، إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبَيْن، ما أدّى الى مقتل وإصابة 26 من العسكريين، بينهم العقيد أحمد منسي، قائد كتيبة “الصاعقة 103”.

وأوضح متحدّث عسكري مصري، انّ 40 من العناصر الإرهابيّة قتلوا خلال الاشتباكات العنيفة.

وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدّة مجموعات مسلّحة متطرّفة، أخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي بايع تنظيم “داعش”.

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