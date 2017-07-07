في طرابلس.. جثة على الشاطىء وسلبُ بقوة السلاح

عثر في محلة البحصاص – مدخل طرابلس الشمالي – محلة رأس الصخر وعلى شاطىء البحر مقابل – قصر فتال، على جثة الفلسطيني نزيه فرج الشولي (مواليد 1989)، وبعد الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي تبين أن الجثة لم تتعرض للعنف وأنه قضى غرقاً بعد ابتلاعه كميات من المياه ما أدى الى غرقه، وقد لفظه البحر الى الشاطىء، وسيصار للاتصال بذويه لتسلم جثته بناء على إشارة القضاء على اعتبار أن الوفاة حصلت قضاء وقدرا.

وفي مخيم البداوي في الشمال، أقدم الفلسطيني شمس الدين مصطفى شمس الشحو وبرفقته الفلسطيني احمد خالد العلي (مواليد 1992) وهما من ضمن عصابة لترويج المخدرات ومسطر في حقهما جملة بلاغات بحث وتحر، على سلب السوري حمري احمد الحسن دراجته النارية بقوة السلاح وفرا. وقد أعطى المسلوب أوصاف الدراجة وتعمل قوى الأمن على العثور عليها وتوقيف الفاعلين.

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