جيش إلكتروني قطري ضد السعودية

نشرت دراسة عن قيام الحكومة القطرية بتدشين جيش إلكتروني على “تويتر” قوامه 23 ألف حساب، وذلك للإساءة وإثارة الرأي العام ضد المملكة السعودية.

سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، قال إن “الحسابات المصطنعة التي تم حصرها تزيد على 23 ألف حساب”.

وأضاف “إن من الأمور اللافتة أن الحسابات محل الدراسة تستخدم ذات المصطلح لمرة أو أكثر في كل 6 تغريدات مثل المتسعودين، كم راتبك، أنتوا عبيد، كما أن كل المصطلحات التي تستخدم للإساءة بالقيادة في السعودية من قبل المنشقين السعوديين تم استخدامها من الحسابات التي تمت دراستها”.

وأكد القحطاني أن ‏أكثر عبارة تم تكرارها من قبل الحسابات المصطنعة هي “تميم المجد”، و43% من صور البروفايل هي رسمة لوجه تميم، و9% لصورة حمد وتميم.

ولفت القحطاني إلى أنه “و‏من تحليل مضمون لنصوص التغريدات تمت ملاحظة كثرة الكلمات غير الخليجية مثل ولك عيني، ده جنان، غور”.

وأشار أيضا إلى أنه وبعد دراسة مصادر هذه الحسابات والمناطق التي يتم التغريد منها، اتضح التالي: 32% قطر، 28% لبنان، 24% تركيا، 12% العراق.

كما أثبتت الدراسة بأن المستخدمين لا يستخدمون صورا حقيقية، وفي بعض الأحيان يستخدمون صورا مسروقة من مواقع أخرى. كما أن الحسابات تستخدم أسماء مستعارة.

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