بالصورة.. أمير قطر السابق في المستشفى !

كشف أعضاء في الأسرة الحاكمة لقطر، اليوم الجمعة 7 يوليو/تموز، عن تعرض أمير البلاد السابق، حمد بن خليفة، لإصابة في ساقه استدعت تدخلا جراحيا.

وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية، فقد تعرض الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، “لشرخ في الساق مما استدعى تدخلا جراحيا بسيطا”.

وقال جوعان بن حمد، في تغريدة على عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن والده أصيب بشرخ في الساق، دون أن يحدد المكان والتاريخ والإصابة، وما إذا كانت ناتجة عن حادث معين.

وكتب جوعان على “تويتر”: تعرض الوالد لشرخ في الساق يستدعي تدخلا جراحيا بسيطًا.. أجر وعافية يا بو مشعل”، ونشر جوعان صورة للأمير السابق راقداً في السرير.

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