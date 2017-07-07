الأحد القادم.. هذه الطرقات مغلقة والسبب “رالي الأرز”

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة “رالي الأرز السادس والعشرون” وذلك يوم الأحد 09/7/2017، حيث ينطلق المتسابقون على مراحل، إعتبارا من الساعة 7.00 من أمام فندق ” Ehden Country Club” في منطقة أهدن، وسيتم تحويل السير إلى الطرق الفرعية المجاورة.

المرحلة الخاصة الأولى، الرابعة والسابعة للسرعة :19.92 كلم: ينطلق المتسابقون من الخالدية باتجاه صخرة، زغرتغرين صعودا الى كهف المول، عيمار، بحويتا وصولا الى حرف مزيارة. وسيتم إقفال هذه الطريق نهار الأحد في 09/7/2017 في الأوقات التالية: من الساعة 6.08 حتى الساعة 8.38 ـ ومن الساعة 09.39 لغاية الساعة 12.09 ومن الساعة 13.10 ولغاية الساعة 15.40 .

المرحلة الخاصة الثانية، الخامسة والثامنة للسرعة: 9.78 كلم: ينطلق المتسابقون من مزيارة باتجاه أسلوت، البحيرة، تولا، بسلوقيت وصولا الى إجبع. وسيتم إقفال هذه الطريق نهار الأحد في 09/7/2017 في الأوقات التالية: من الساعة 6.43 حتى الساعة 9.13 ـ ومن الساعة 10.14 لغاية الساعة 12.44 ومن الساعة 13.45 ولغاية الساعة 16.15.

المرحلة الخاصة الثالثة، السادسة والتاسعة للسرعة 9.21 كلم: ينطلق المتسابقون من بحبوش الى متريت وصولا الى برحليون، وسيتم إقفال هذه الطريق بتاريخ 09/7/2017 في الأوقات التالية: من الساعة 7.41 حتى الساعة 11,10 ـ ومن الساعة 11.12 لغاية الساعة 13.42 ومن الساعة 14.43 ولغاية الساعة 17.13 .

ذلك سيتم منع السير على الطرقات المذكورة على أن تفتح بعد مرور آخر المتسابقين عليها.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

