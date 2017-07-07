ما حقيقة اختراق موقع “أمن الدولة” ؟

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

نشر بعض وسائل الاعلام صباح اليوم الاثنين الواقع فيه 7 تموز 2017 خبراً حول تعرّض الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لأمن الدولة للاختراق.

يهمّ هذه المديرية العامة أن توضح ما يلي:

أوّلاً، قامت مجموعة من قراصنة الانترنت الذين ينسبون أنفسهم إلى “جيش الثورة السوري الالكتروني” بمحاولة إختراق الموقع الرسمي للمديرية العامة لأمن الدولة، ولكنّ عملهم لم يبلغ الخرق الفعلي، بل كان مجرّد تحويل الرابط الالكتروني الخاص بالموقع الى رابط آخر.

ثانياً، قام قسم المعلوماتية في المديرية العامة لأمن الدولة بعد دقائق من محاولة الخرق بإعادة تشغيل الموقع.

ثالثاً، لم يتمكّن الفاعلون من الولوج إلى الموقع لسحب أو دسّ أي مستندات، أو وثائق في قاعدة البيانات الخاصة بأمن الدولة لأنّ كافة المعلومات السريّة محميّة على مشغّلات أخرى (servers) غير متصلة بالانترنت.

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