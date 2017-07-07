مع ارتفاع درجات الحرارة…سرقة 500 مروحة في بعلبك

في الوقت الذي تشتد فيه درجات الحرارة في الصيف، وقعت جريمة احتيال في بعلبك وانتهت بالسطو على 500 مروحة.

وفي التفاصيل، اتصل مجهول من رقم خليوي بشركة معدة لبيع الادوات الكهربائية بالمدعو ابراهيم الذهب وطلب منه توصيل 500 مروحة الى مدينة بعلبك لشرائها منه، فقام الذهب بإرسال “المراوح” على متن سيارة “بيك اب هينو”.

وبعد وصول السائق حامل “المراوح” الى محلة الجبلي في بعلبك، اعترض مجهولان مسلحان طريقه على متن سيارة مجهولة المواصفات، وانزلا “المراوح” بعد إبعاد السائق وتهديده بالقتل.

وبدأت قوى الأمن التحقيقات في عملية الاحتيال تمهيدًا لملاحقة الفاعلين وتوقيفهما.

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