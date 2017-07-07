بالصور لأصحاب القلوب القويه…أم تخنق ابنتها عقاباً لزوجها.. التفاصيل قاسية جداً

أقدمت امرأة بريطانية تُدعى كودي آن جاكسون على قتل ابنتها كردّ على انفصال زوجها بول هوغن عنها، فقد عملت على توجيه سيل من الرسائل الغاضبة إلى الأخير وأرفقت إحداها بصورة لابنتهما مايسي، عامان، وكتبت: “آسفة، أعتقد أنك تستحق الاحتفاظ بذكرى أخيرة منها”.

وعثر رجال الشرطة على الطفلة ميتة في منزل والدتها وكانت الأخيرة ترقد إلى جانبها مصابة بخدوش سطحية أحدثت بواسطة سكين.

كما وجدت إلى جانبها رسالة جاء فيها: “جلست هنا، فكرت في قتل ابنتي وقتلي نفسي بعد ذلك. لم أرد تركها خلفي. لكنني لا أريد مواصلة الحياة أبداً. لا شيء فيها وجد من أجلي ومن أجل مايسي”.

إلا أن الأم قالت أمام المحكمة إن ابنتها أصيبت بالاختناق أثناء نومها وإها حاولت أن تقتل نفسها بعدما اكتشفت وفاتها.

وبحسب صحيفة “ميرور” تواجه كودي آن حالياً تهمة قتل ابنتها عن طريق الخنق، ومن المتوقع أن تعلن نهاية قضيتها بعد 3 أسابيع.

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