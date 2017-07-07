الجيش السوري يحرر نقاط استراتيجية على محور ‘‘عين ترما‘‘

النقاط والمواقع المحررة تقع شمال غرب شركة “اللحوم” على أحد محاور عين ترما وهي إحدى القلاع الحصينة للمجموعات المسلحة التي كسرها الجيش خلال عمليته.
وبحسب المصدر فإن القوات ضبطت عدة أنفاق متصلة بخنادق كان المسلحون يختبئون فيها تفاديا للضربات الجوية حيث تم تفجيرها والسيطرة على النقاط المتواجدة فيها.
وأضاف أن العمليات اليوم أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مسلحي جيش الإسلام وفيلق الرحمن وسمعت أصوات تكبيراتهم واستغاثتهم عبر المكبرات على محاور القتال.
وأكد المصدر أن الجيش لم يدخل بعد أي جزء من بلدة “عين ترما”حتى الآن.
وحصلت تسنيم على صور خاصة للعملية التي قام بها الجيش على أطراف العاصمة تظهر الأنفاق والخنادق التي كان المسلحون يتحصنون بها، كما تظهر بسالة القوات السورية في اقتحام مواقع أبنية المسلحين.