“إسرائيل” بدأت ببناء الجدار على الحدود مع لبنان

نشر معلِّق الشؤون العسكرية في القناة “الثانية” الإسرائيلية تقريراً حول الوضع على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بـ “إحتلال” الجليل، الذي استدعى رداً “إسرائيلياً” ببناء جدار يحمي المستوطنات من حزب الله، على حد تعبيره.

وأظهر التقرير، بحسب ما نقل موقع “العهد”، صوراً أولية للجدار الذي يهدف إلى إعاقة أي عملية تسلل لعناصر من حزب الله إلى مستوطنات الحدود الشمالية.

وقالت القناة انه “في الأسابيع الأخيرة تصدرت العناوين حدود هضبة الجولان مع سوريا في أعقاب الانزلاقات الكثيرة للقذائف جراء الحرب الدائرة في سوريا نحو الأراضي “الإسرائيلية”، لكن باستثناء الحوادث المنفردة، الحدود الشمالية هادئة منذ 11 عاماً تقريباً. لكن من كلا طرفي الحدود يدور مسعى متبادل للإستعداد لاحتمال حصول مواجهة صعبة إضافية مع حزب الله في المستقبل، حيث بدأوا في “إسرائيل” بأعمال بناء العائق الذي من المفترض أن يحمي سكان الشمال، على حد قولها.

وأضاف التقرير أنّه نُشر قبل حوالي أسبوعين أن أعمال بناء الجدار ستبدأ في مقاطع مختلفة من السياج الحدودي مع لبنان.

وتابع معلِّق الشؤون العسكرية في القناة الثانية في تقريره أن حزب الله الذي راكم في سنوات قتاله في سوريا رباطة جأش كبيرة وثقة بقدراته، بدأ بتشكيل وحدات لعمل هجومي، معتبراً ان هدف هذه الوحدات هو التسلل إلى داخل الأراضي “الإسرائيلية” واحتلال مستوطنات، على حد زعمه.

وأشار المعلِّق الى أنه في المرحلة الأولى سيتم بناء جدار في الجليل الغربي بالقرب من منطقة حانيتا وشلومي. وسيتم بناء جدار إضافي في الجزء الشمالي بالقرب من مستوطنة مسكاف عام والمطلة والمنارة، لافتاً الى أن إختيار هذه المناطق بسبب قرب المستوطنات من السياج الحدودي.‎

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