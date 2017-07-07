استراتيجيّة ترامب الجديدة: الأسد سيبقى في السلطة!

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطوير علاقاتها مع روسيا واستكشاف سُبُل جديدة للتعاون مع الكرملين بما يتعلّق بسوريا بهدف تحقيق الإستقرار في المنطقة، بحسب ما نقلت صحيفة “الدايلي بيست” عن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.

بدورها، أكدت مصادر من الكونغرس الأميركي للصحيفة عينها أن فريق الرئيس الأميركي في صدد طرح استراتيجيّة جديدة في ما يتعلّق بالملف السوريّ. وينصُّ البند الأوّل من تفاصيل الاستراتيجية التي نشرتها الصحيفة على إبقاء الرئيس السوري بشّار الأسد في السُلطة.

وجاء في صلب الاستراتيجية أكثر من مؤشّر إلى نيّة الإدارة الأميركية الإعتماد على موسكو في عددٍ من الأمور كالإستعانة بجنودٍ روس لخَفر مناطق سوريّة. كما أكدت مصادر “الدايلي بيست” أن لا نيّة لتسليم المناطق المحرّرة من داعش للأسَد.

الخطّة الجديدة التي وصفتها الصحيفة بالـ”متوقّعة” تناقض تصريحات ترامب السابقة لجهة أن لا دور للأسد في السلطة.

وينسُبُ بعض المراقِبين والمحلِّلين التبدُّل المزعوم في السياسة الأميركية إلى مكوّنات فريق الرئيس الأميركي الذين لطالما سعوا إلى توطيد العلاقات مع موسكو مثل جاريد كوشنر ومايكل فلين.

واعتبَرَت الصحيفة أن أحد أهداف الخطّة الجديدة هو فصل روسيا عن حليفتها إيران الأمر الذي يعتبره أعضاء الإدارة غير وارد في المستقبل القريب.

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