إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة

7 يوليو, 2017 - 6:38 مساءً
7 يوليو, 2017
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