الأمم المتحدة تشيد بجهود ايران بمكافحة العواصف الرملية

اشاد مساعد الامين العام للامم المتحدة اريك سولهايم بنشاطات ايران في مجال مكافحة العواصف الرملية ووصفها بانها في الطليعة بين بلدان الشرق الاوسط بهذا الشأن.

وقال اريك سولهايم، في تصريح صحفي على هامش الملتقى الدولي لمكافحة العواصف الرملية، ان هذا الملتقى يدلل ان ايران تقدم مبادراتها بحسن نية حول هذا الموضوع.

واشار الى عدم مشاركة السعودية في الملتقى الذي اقيم في طهران منذ الاثنين بمشاركة 40 بلدا رغم توجيه ايران دعوة رسمية لها، مؤكدا ان نتائج الملتقى سيتم عكسها بصورة قرارات ملزمة لجميع البلدان ومنها السعودية.

ونوه الى ان الآليات التي سيتم التوصل اليها في الملتقى تصب لصالح جميع البلدان ومنها السعودية لذلك فان الامم المتحدة ستتابع الموضوع حيث ان السعودية ستكون ملزمة بتنفيذ نتائجه.