التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مثلث خلدة باتجاه الشويفات بسبب افتتاح مجمع تجاري وعناصر من مفرزة سير بعبدا يعملون على تسهيل حركة المرور في المحلة

7 يوليو, 2017 - 6:51 مساءً
7 يوليو, 2017
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