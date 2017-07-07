فوربس: عذرا ماكين.. روسيا لم تعد محطة للبتروليات

توجهت مجلة “Forbes” الاقتصادية بالحديث المباشر إلى السيناتور الأمريكي الجمهوري، جون ماكين، قائلة إن الاقتصاد الروسي شفي من “لعنة الموارد النفطية”، وإن كل التغييرات الهيكلية واضحة.

ونشرت المجلة مقالة لمحللها السياسي كينيث روبوزا، تحت عنوان: “السيناتور ماكين عذرا، فروسيا لم تعد مجرد (محطة بنزين متنكرة في رداء بلد)”، جاء فيه أنه بعد تحليل إيرادات الميزانية الروسية، أظهر أن دخل روسيا قد نما في العام 2017 بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

ويشير المحلل إلى أنه وفي الوقت نفسه، نمت أيضا إيرادات القطاع غير النفطي حيث يقدر نموها بنسبة 15%، والتي تشمل الصادرات بما في ذلك بيع منتجات التكنولوجيا الفائقة والأسلحة.

وختم روبوزا مقالته قائلا: ” إيرادات الميزانية الروسية نمت في الربع الأول 30% على أساس سنوي و 10% على أساس الربع السنوي، وبالتالي فهذا البلد لن ينكسر.. آسف، أيها السناتور. ارتفعت عائدات النفط والغاز بنسبة 53٪ هذا العام، وارتفعت الإيرادات غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 15% سنويا و 12% ربع سنوية.. ما يجدر قوله إن ديناميكية إيرادات القطاع غير النفطي في الميزانية، ترتفع بفضل الطلب المحلي ومحاربة التهرب الضريبي”.