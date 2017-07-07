فنادق هامبورغ تغلق أبوابها في وجه ترامب

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المالك لسلسلة كبرى من الفنادق، إلى موقف صعب خلال تواجده في ألمانيا حيث يحضر فعاليات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في هامبورغ.

فعلى ما يبدو إنه بمجرد وصول ترامب إلى ألمانيا تم حجز كل الفنادق الفخمة في المدينة حتى أنه لم يجد مكاناً يقيم فيه.

موقع صحيفة “إندبندنت” البريطانية سخرت من ذلك الأمر وقالت في تقرير لها “يبدو أنه لا يوجد أي عقارات مملوكة لترامب في مدينة شمالي ألمانيا”.

ونقلت الصحيفة عن موقع “بزفيد” الذي تقصى أماكن إقامة الزعماء، ووجد أن وفد المملكة العربية السعودية يقيم في فندق “فور سيزونز” وكذلك اثنين من الفنادق الراقية الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن “فريق ترامب تأخر كثيراً في حجز إقامة له، وقد قيل لهم إنه لا توجد غرف شاغرة لدى الفنادق الكُبرى. بيد أن مجلس الشيوخ فى حكومة هامبورغ سيستضيفه بينما من المحتمل أن يبقى الموظفون في القنصلية الأمريكية هناك”.

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