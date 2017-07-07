إيران تحتجز زورقاً سعودياً مع 4 من ركابه!

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” عن مصدر مطلع تأكيده توقيف الحرس الثوري الإيراني لزورق سعودي في المنطقة البحرية الثانية بسبب انتهاكه حدود المياه البحرية الايرانية.

واضاف المصدر في تصريح لمراسل فارس في بوشهر يوم الجمعة، ان هذا الزورق قدم من ميناء دارين السعودي وانتهك حدود المياه البحرية الايرانية حيث تم ايقافه من قبل الحرس الثوري في مياه محافظة بوشهر، جنوب ايران.

وتابع: انه تم اعتقال 4 ركاب كانوا على متن الزورق المذكور ومايزال التحقيق جار معهم.

واكد ان قوات خفر السواحل تعتبر صون المياه الاقليمية الايرانية مبدءا ثابتا وفيما تحترم بلدان الجوار لاتسمح لاي احد بانتهاك المياه الاقليمية للبلاد وتتصرف مع المعتدين وفق المواثيق الدولية وحقوق البحار.

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