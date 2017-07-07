لافروف: موسكو وواشنطن مستعدتان للإعلان عن وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا اعتباراً من 9 تموز/يوليو المقبل

7 يوليو, 2017 - 8:55 مساءً
7 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل