لافروف من مدينة هامبورغ الألمانية: اتفقنا مع الولايات المتحدة والاردن على وحدة وسلامة الاراضي السورية

7 يوليو, 2017 - 8:57 مساءً
7 يوليو, 2017
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