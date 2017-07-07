وزير الخارجية الأمريكي في مدينة هامبورغ الألمانية: الاتفاق مع موسكو مؤشر أولي على قدرة الولايات المتحدة وروسيا العمل معاً في سوريا

7 يوليو, 2017 - 9:19 مساءً
7 يوليو, 2017
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