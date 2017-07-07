عون:داعش” لن يكون يقوم بعمليات فالجيش والمقاومة بالمرصاد

أكد الوزير السابق ماريو عون أن “هناك مشهدين سياسيين وأمنيين جديدين في لبنان لأنه من كان يصدق أن تنظيم “داعش” الارهابي سيختفي من الخريطة السياسية في لبنان وبعد خروج “داعش” من العراق وسوريا من الممكن ان يدخل عدد قليل منهم إلى لبنان ولكن الجيش اللبناني سيكون قادر بالتأكيد هلى دحرهم”.