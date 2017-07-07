عون:داعش” لن يكون يقوم بعمليات فالجيش والمقاومة بالمرصاد

أكد الوزير السابق ماريو عون أن “هناك مشهدين سياسيين وأمنيين جديدين في لبنان لأنه من كان يصدق أن تنظيم “داعش” الارهابي سيختفي من الخريطة السياسية في لبنان وبعد خروج “داعش” من العراق وسوريا من الممكن ان يدخل عدد قليل منهم إلى لبنان ولكن الجيش اللبناني سيكون قادر بالتأكيد هلى دحرهم”.
وفي حديث تلفزيوني، شدد عون إلى أنه ” لن يكون لتنظيم “داعش” الارهابي القدرة على القيام بعمليات ارهابية كبيرة لان الجيش اللبنانية سيكون له بالمرصاد والمقاومة ستكون لهم بالمرصاد وسيكون عندهم القدرة على دحرهم كما تم القضاء عليهم في عدة دول أخرى”.