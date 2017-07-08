من هو العميد “القرش” الذي نعاه الجيش السوري؟

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا استشهاد “القرش”، وأنه كان مسؤولا عن العمليات الدفاعية في محور “شلف” بريف اللاذقية، حيث كان قائدا للكتيبة 46 حرس جمهوري، وتعرض خلال خدمته للعديد من الإصابات، ومن ثم انتقل مع عناصره إلى تدمر واستشهد هناك.

وشارك عديرة في معارك حلب، وسيطر على تسع قرى، كما حصل مع مقاتليه على وسام الشجاعة ومكافآت أخرى.

وأصيب أكثر من 10 مرات، وأجريت له 6 عمليات جراحية، وأطلق عليه لقب “القرش” من قيادة الحرس الجمهوري، وذلك لدوره الهام بالمعارك ومساندة القوات الحكومية.