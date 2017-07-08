الجيش السوري يفتك بداعش في هذه المناطق

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش بريف حمص الشرقي حيث تمكن من السيطرة على بلدة جباب حمد شمال أم التبابير بـ 12 كم، بعد أن قضى على أعداد من تنظيم داعش الإرهابي ودمر أسلحتهم وعتادهم، بينما تقوم وحدات الهندسة بإزالة الألغام والعبوات التي زرعها التنظيم في المنطقة.

في سياق متصل أكد مصدر عسكري أن سلاح الجو في الجيش السوري وجه ضربات مركزة على تجمعات وتحركات تنظيم داعش الإرهابي في حميمة وشرق آرك بريف حمص الشرقي، وجنوب وشرق محطة الفهدة وجنوب بير أبو كبرى وخبرة الحالول بريف الرقة الغربي.

بالإضافة لضربات مركزة وجهها الطيران الحربي نحو مواقع داعش في وادي الثردة والجفرة ومحيط المقابر بدير الزور، ما أدى للقضاء على العشرات من إرهابيي داعش وتدمير عدة عربات مدرعة وآليات بعضها مزود برشاشات.

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