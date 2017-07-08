بالصور: نائب مفتي داغستان يهين فقراء سوريا في عقر دارهم

أثارت الصور التي نشرها شهاب الدين حسينوف نائب مفتي داغستان عبر حسابه في فيسبوك، وهو يقوم بتوزيع النقود على فقراء سوريا، استهجان وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور “حسينوف” وهو يقوم بتوزيع النقود على عدد من الناس الذين تجمهروا حوله في مشهد لا يخلو من القسوة والإهانة، ورأى النشطاء أن على نائب المفتي الداغستاني أن يتعلم أن الصدقة والزكاة لا تقدم بهذه الطريقة المهينة، بينما علق نشطاء آخرون بالقول “عميرشرش علينا من خيراتو”.



وعلقت وزارة الأوقاف السورية على موضوع الصور عبر بيان لها حصل الحدث نيوز على نسخة منه وجاء فيه: “بخصوص الصور التي تم تداولها للمدعو شهاب الدين حسينوف نائب مفتي داغستان، فإن المكتب الإعلامي لوزارة الأوقاف يؤكد أن وزارة الأوقاف لم تقم بتوجيه دعوة له، وإنما قام بزيارة الوزارة كما قام بزيارة غيرها من الوزارات بالتنسيق مع الخارجية، كماأن الوزارة غير مسؤولة عما قام به ولم تكن مشرفة على نشاطاته أثناء زيارته الأخيرة لسورية”.

وتابع البيان: “هذه الإساءة يتحملها هو شخصياً و لا علاقة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة بها”



المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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