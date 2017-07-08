تعرف على عبد الله الحمصي “رئيس سوريا القادم”!

أشعل رجل الأعمال السوري “عبد الله الحمصي” مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صرح بأنه “رئيس سوريا القادم” عبر صفحته الرسمية في فيسبوك.

النشطاء السوريون وجدوا في “الحمصي” مادة دسمة تلون لحظاتهم بقليل من الضحك والسخرية فانهالوا على صفحته بالتعليقات والنكات، حيث قال أحدهم: “والله ان لكل امرأ من اسمه نصيب يا حمصي”، بينما قال آخر: “عمخربط بينك وبين جميل الحمصي -اسم الممثل السوري أيمن زيدان في مسلسل جميل وهناء- بتقربوا شي؟”.

يعرف الحمصي عن نفسه بأنه مهاجر سوري سيعود إلى بلده رئيساً وفق “رؤية 2021″، اللافت في الأمر أن الحمصي يجادل متابعيه من الموالين بطريقة لا تخلو من العبارات والألفاظ النابية.

ويعرض الحمصي من خلال صفحته في فيسبوك فيديوهات تجسد عملية إعادة الإعمار في سوريا وفق رؤيته التي أسماها “رؤية 2021″، وهو العام الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس بشار الأسد الحالية.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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