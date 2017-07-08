الاتفاق رسمياً على تنازل الملك سلمان عن العرش لابنه

كشف حسابُ “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، عن أنّه تمّ الاتفاقُ رسمياً على تنازل الملك سلمان بن عبد العزيز عن الحكم لابنه وليّ العهد الجديد “محمد”.

وقال الحساب “المُقرّب من غرف صناعة القرار”، إنّه يجري الآن الإعداد والتهيئة لتنصيب محمد بن سلمان، ملكاً للسعودية، مشيراً إلى أنّه لم يُقرر إلى الآن موعد الإعلان.

يُشار إلى أنّ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عيّن، فجر الأربعاء 21/حزيران الماضي، نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بموجب أمر ملكي وأعفى الأمير محمد بن نايف من مناصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقال الديوان الملكيّ إن الأمير الشاب البالغ من العمر 31 عاما سيتولى بموجب الأمر الملكي منصبي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق وزيرا للدفاع.

وكان “العهد الجديد” قال آنذاك إنّ إقالة بن نايف، جاءت بعد ان قَبِلَ التنحي لقاء “صفقة مالية عملاقة” قيمتها 100 مليار دولار نقداً ومثلها أصول في داخل وخارج البلد.

واعتبر أكاديميون من بينهم المعارض السعودي الدكتور سعد الدوسري، أن إقالة ولي العهد محمد بن نايف و تعيين محمد بن سلمان بدلا منه هو بداية النهاية لحكم “آل سعود” مؤكدا بأن “ابن سلمان” قليل الخبرة والدراية.

وكان “حمد المزروعي” المغرد الاماراتي، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قال إن “محمد بن سلمان هو الملك القادم للسعودية”.

وجاء هذا الكلام في تغريدة نشرها “المزروعي” على “تويتر”، وهو رجل يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات، كما أن تعليقاته هي ما تود الإمارات دوما نشره بصورة غير رسمية.

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