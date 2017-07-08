تسريح أول ثلاث دورات احتياط في سوريا.. التفاصيل

قالت صفحة الحدث السوري الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن تحرير القنيطرة بات امرا مؤكدا ، من قبل الجيش السوري وحلفاؤه، وبذلك تخرج اسرائيل نهائيا من الحرب القائمة على سوريا، ولفتت الصفحة السورية الموالية أن دير الزور ستتحرر بالكامل من داعش خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وأضافت الصفحة التي يرصدها الحدث نيوز، أن السلطة السياسية ستنتقل من يد وحدات الحماية الكردية في الرقة الى الحكومة السورية بناءً على اتفاق روسي امريكي ستتبلور نتائجه خلال الاشهر القادمة.

وكشف الصفحة الإخبارية عن رصد الأقمار الصناعية الروسية لثروات ضخمة من المعادن الثمينة في جبال اللاذقية تمتد الى شواطىء البحر، لافتةً إلى أن استثمار واستخراج النفط سيصل الى الحد الذي يكفي الاستهلاك المحلي خلال الفترة القادمة، ماينعكس إيجاباً على الليرة السورية التي من المتوقع أن تحصل على مكاسب تتجاوز 20% مع بداية العام القادم.

كما فجرت الصفحة الإخبارية مفاجأة حيث قالت إنه سيتم تسريح أول ثلاث دورات احتياط من عناصر الجيش السوري مطلع العام القادم، مؤكدة حصول تغييرات كبرى في القيادة العليا للجيش السوري والاعتماد على شخصيات قيادية شابة، وختمت الصفحة منشورها بخبر عن زيادة كبيرة في الرواتب تصل إلى 50%.

ولم تذكر الصفحة مصدر معلوماتها مكتفية بذكر أنها قراءة في الفنجان.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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