“أبو حطب” خاف من صورة الأسد فمنع تداول العملة السورية الجديدة!

منعت ماتدعى بـ “الحكومة السورية المؤقتة” تداول العملة السورية الجديدة من فئة الألفي ليرة، التي طرحتها الحكومة السورية النظامية، الأحد الماضي.

وأصدرت الحكومة بيانًا أمس، الجمعة 7 تموز، حصل الحدث نيوز على نسخة منه، جاء فيه: “بناء على النظام الأساسي للحكومة وعلى مقتضيات المصلحة العامة يمنع تداول العملة الورقية الجديدة”.

ولم تحدد الحكومة في بيانها آلية منع التداول وكيفية منع إدخال العملة إلى مناطق المعارضة، إضافة إلى العقوبات المترتبة على متداوليها.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، أعلن، الأحد 4 تموز، عن طرح العملة الجديدة بصورة للأسد في الغلاف الأمامي إلى جانب الجامع الأموي، وفي الغلاف الخلفي صورة لمقر مجلس الشعب في العاصمة السورية.

وبررت الحكومة المؤقتة قرارها السابق بان تداول العملة سيؤدي إلى سحب القطع الأجنبي من مناطق سيطرة المعارضةكما سيزيد من التضخم الاقتصادي الذي سيؤدي إلى حصول فوضى أسعار في “المناطق المحررة” ما يزيد من معاناة الفقراء ويوسع الهوة بين طبقات المجتمع.

وكل تلك الحجج واهية تماماً حيث يعود السبب الحقيقي لمنع تداول العملة الجديدة لوجود صورة الرئيس الأسد عليها.

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