هدوء حذر جنوب سوريا قبيل تنفيذ الهدنة

أفاد نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هدوء نسبي جنوب سوريا يتخلله قصف متبادل بين المسلحين والقوات الحكومية في درعا اليوم على أعتاب دخول “الهدنة” حيز التنفيذ.

من جهة أخرى أعلن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن مسلحين تابعين لجبهة النصرة قاموا بتدمير جرافة عسكرية تابعة للجيش السوري قرب قرية إيب أثناء قيامها بإزاحة السواتر الترابية.

وبحسب النشطاء فإن هذا الهدوء النسبي اليوم في درعا يأتي قبيل نحو 24 ساعة من إعلان تطبيق هدنة إقليمية – دولية، وذلك وفق اتفاق أمريكي – روسي – أردني في الجنوب السوري، وتشمل الهدنة محافظات السويداء – درعا – القنيطرة، وتدخل حيز التنفيذ ليلة الأحد الـ9 يوليو الجاري.

يذكر أن محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، كانت قد شهدت في الأسابيع الأخيرة معارك عنيفة بين مسلحين وقوات رديفة للجيش السوري، بعد أن تم خرق الهدنة في الـ 20 من يونيو الفائت.

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