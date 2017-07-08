لا تعليق على تحليق طائرة بوتين بمحاذاة أجواء الناتو

امتنع دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين عن الإدلاء بأي تعليق حول ما أشيع عن أن طائرة الرئيس بوتين تفادت التحليق في أجواء بلدان الناتو وهي تقلّه إلى هامبورغ لحضور قمة الـ”20″.

وقال بيسكوف في إجابة مقتضبة للصحفيين عن سؤال بهذا الصدد: “سوف أترك سؤالكم هذا بلا رد، نظرا لأن جميع التفاصيل المحيطة بوجهة سير الرئيس الروسي وتحركاته تتعلق بشكل مباشر بأمنه وسلامته”، وتندرج ضمن المعلومات الأمنية عن الشخصية الأولى في البلاد.

وأضاف: “تتخذ الأجهزة الروسية المعنية جميع التدابير اللازمة، وعلى أكمل وجه لضمان أمن الرئيس الروسي وسلامته”.

وسبق لوكالة “رويترز” ونشرت أنباء مفادها أن “طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلقت بمحاذاة أجواء بلدان الناتو، وقطعت 500 كم إضافية قبل الوصول إلى هامبورغ التي تستضيف قمة الـ”20”.

وأكدت “رويترز” أنها استقت المعلومات التي نشرتها من بيانات الملاحة الجوية العلنية، واكتشفت أن طائرة الرئيس الروسي لم تتجه عبر أجواء بولندا عضو الناتو، بل حلّقت فوق بحر البلطيق قبل أن تدخل أجواء فنلندا والسويد المحايدتين، ومنها مباشرة إلى الدنمارك وألمانيا عضوي الناتو الأخيرين على طريق بوتين.

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