بوتين: روسيا تأمل بتطوير الاتصالات مع المفوضية الأوروبية

اعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن أمله في تطوير علاقات روسيا مع المفوضية الأوروبية، على الرغم من المشاكل القائمة.

وقال بوتين في لقاء ،عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ ، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر :” نأمل في مواصلة وتطوير الاتصالات مع المفوضية الأوروبية وكما تعلمون هناك اتجاه لذلك: التعاون بين المفوضية الأوروبية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي”.

وأكد على أن روسيا ستبحث عن فرص لتوسيع الاتصالات في هذا الاتجاه. وقال:”نحن على تواصل بالرغم من كل المشاكل القائمة”

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه كان قد أجرى مع يونكير مباحثات مفيدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2016 ونوه بأن ” السيدة فيديريكا موغيريني( كبيرة الدبلوماسية الأوروبية) زارت موسكو في أبريل الماضي وستلتقي بشكل دوري مع وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم 11 يوليو في بروكسل”.

من جانبه أعرب جان كلود يونكر عن سعي المفوضية الأوروبية للحوار مع روسيا. وقال:” المشاكل القائمة معروفة – القرم وشرق أوكرانيا. ولكن من جانب المفوضية الأوروبية، نحن نرغب بمواصلة العمل للبحث عن إمكانيات للتعاون والعثور على نقاط لتقاطع المصالح”.