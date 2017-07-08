بلدية طرابلس تحذر من أزمة بيئية بسواحلها وإليكم السبب …

حذر مجلس بلدية طرابلس الليبية من أزمة بيئية تشهدها سواحل المدينة بسبب ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر، وما يلحق بأضرار على الصحة العامة والثروة البحرية جراء ذلك.

وقال بيان مشترك صدر عن بلدية طرابلس وبلديتي “سوق الجمعة” و “حي الأندلس”، إن “شركة المياه والصرف الصحي أفادت بأن نسبة ما يتم معالجته من مياه الصرف لا يتجاوز 6%، وأن معظم محطات المعالجة في حالة فنية سيئة، مما يترتب عليه ضخ كميات هائلة من مياه الصرف مباشرة في البحر دون معالجة”.

وأضاف البيان أن كميات مياه الصرف التي يجرى ضخها مباشرة إلى مياه البحر بلغت مليونا و275 ألفا و312 مترا مكعبا في اليوم الواحد، وأن المياه المعالجة لم تتجاوز الـ 85 ألف متر مكعب يوميا، وأن ذلك يستدعى تحذير مرتادي المصايف بعدم صلاحية مياه البحر وأنها مخالفة للشروط والمقاييس الطبيعية والكيميائية.

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